На Замоскворецкую линию вышел 25-й современный поезд «Москва-2024»

На Замоскворецкую линию метро приняли 25-й самый современный поезд «Москва-2024». Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Для строительства вагонов использовалась техника российских производителей. За год удается производить 36 поездов нового поколения. В них есть все необходимое для комфорта граждан. Каждый поезд оснащен улучшенной самоизоляцией, широкими дверями, сквозным проходом через весь состав, а также зарядками USB и type-C на поручнях.

— С 2010 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы ведем планомерную работу по закупке самого современного подвижного состава метро. За это время получили более 4,7 тысячи инновационных российских вагонов и заменили составы на большинстве линий метрополитена, — рассказал Ликсутов.

По его словам, в сентябре была полностью переоборудована Троицкая линия метро. На данный момент работы на Замоскворецкой линии продолжаются, следует из сообщения в Telegram-канале.

7 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии Московского метрополитена длиной 8,3 километра с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На карте Москвы появилась новая, 16-я линия метро. На станции «Новаторская» создана удобная пересадка на Большую кольцевую линию.