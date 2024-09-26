Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Тоннелепроходческий щит "София" начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Тоннель станет правым перегонным между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". Его протяженность составит 553 метра. По уточнению мэра, "София" пройдет 349 метров, а остальные 204 строителям предстоит пройти горным способом.

Строящийся отрезок планируют соединить с участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который раньше входил в состав БКЛ.

Кроме того, благодаря участию "Софии" на строительстве Рублево-Архангельской линии теперь работают три тоннелепроходческих комплекса, подчеркнул градоначальник. Два других щита прокладывают тоннели между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

После открытия линия создаст новые транспортные связи в северо-западных районах столицы. Она не только соединит "Москва-Сити" со "СберСити" и Красногорском, но и обеспечит более 800 тысяч жителей пяти районов Москвы и 100 тысяч проживающих в Московской области доступом к новым маршрутам.

Помимо этого, благодаря Рублево-Архангельской линии москвичи смогут экономить до 1 часа времени в дороге и будут проще добираться до любимых мест отдыха на западе столицы.