На ВДНХ отметят Всемирный день туризма

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тематические экскурсии и футбольный турнир "IV Московский кубок туризма" пройдут 27 сентября на ВДНХ в Москве по случаю Всемирного дня туризма. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В Музее славянской письменности "Слово" в 19:00 пройдет экскурсия "Кому на Руси путешествовать хорошо?". Участники узнают об истории путешествий на Руси и в России, а также о трансформации жанра путевого очерка в русской литературе. Внимание будет уделено таким произведениям, как "Хожение за три моря" Афанасия Никитина и "Путешествие из Петербурга в Москву" Александра Радищева", - говорится в сообщении.

А в центре "Космонавтика и авиация" в 18:00 и 19:30 состоятся экскурсии "Москва космическая", на которой познакомят с историей практической космонавтики, аэрокосмическими предприятиями столицы и подготовкой космонавтов. С 11:00 до 17:00 на футбольных мини-полях пройдет IV Московский кубок туризма, победители получат кубок туризма и золотые медали. Также предусмотрены индивидуальные призы для лучших игроков турнира.

Первый Московский кубок туризма был проведен в сентябре 2021 года и стал ежегодным событием. Игра собирает не только друзей и болельщиков команд, но и прохожих, гуляющих по территории ВДНХ, добавили в пресс-службе.