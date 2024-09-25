Синоптик спрогнозировал дожди в последнюю неделю сентября в Москве

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал дожди в последнюю неделю сентября в Москве и Московской области.

«Начиная с 27-го на 28-е в Москву и Подмосковье придут осадки и будут продолжаться 29 сентября в том числе. Но они нужны дачникам и лесничим, потому что лес сухой. Обычно такие циклоны длятся пять — семь дней», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, несмотря на осадки, будет тепло, но всё равно стоит надевать куртки и плащи.

В свою очередь, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что дожди в Подмосковье ожидаются и в пятницу, и в субботу, но они не будут повсеместными и на целый день.

«В воскресенье переход уже к более осенней погоде с осенним характером», — добавил он.

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