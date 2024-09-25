В столице открыли второй рыбный рынок «Москва — на волне»

На северо-западе столицы открыли второй рыбный рынок «Москва — на волне». Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, первый такой рынок, открытый в Косино-Ухтомском, к настоящему времени посетили более миллиона человек.

Популярен у горожан и фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя».

«Видя такой спрос на свежую качественную рыбу и морепродукты, мы решили открыть второй рынок — в Митино. Его площадь — свыше четырёх тысяч квадратных метров. А с наступлением тёплой погоды следующей весной дополнительно откроем террасу», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что московские ярмарки выходного дня посетили 4,5 млн человек в этом году.