Сентябрь 2024 года стал самым жарким в Москве за всю историю наблюдений

Текущий сентябрь в Москве стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений с 1879 года. Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

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"Самый жаркий сентябрь до этого был в прошлом (2023. – Прим. ред.) году. Средняя месячная температура составила 15 градусов. За эти дни погоду определял антициклон", – сказал специалист.

При этом текущий месяц не станет самым сухим, так как осадки ожидаются уже 27, 28 и 29 сентября. В разных районах столицы, по его данным, выпадет до 20 миллиметров. Тем не менее сентябрь станет одним из самых светлых за всю историю, уверен Вильфанд.

"При антициклоне солнце светит от восхода до заката", – напомнил он.

Между тем 25 сентября погода была практически безоблачной, однако уже 26 сентября облаков будет больше. 27 сентября будет фиксироваться облачная погода, так же как и последующие дни до конца месяца.

Ранее сообщалось, что в октябре температура в Москве также будет превышать климатическую норму. Ночью температура будет в районе 5–10 градусов, а днем – от 12 до 17 градусов. При этом ожидается превышение количества осадков, которые также будут выше среднемесячной нормы.