Вильфанд: дожди в Москве начнутся с пятницы

В пятницу в Москву придут дожди. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве сегодня фактически такой последний день совершенно чистого неба, ясной погоды. Завтра начинаются изменения в погодных условиях. Москва будет находиться в таком непростом барическом поле», — сказал Вильфанд.

По его словам, в четверг в столице будет уже облачно, но с частыми прояснениями. Воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, но «в пятницу облака будут более плотными и наконец-то пойдет дождь».

«Сначала он будет не очень большой, местами, но к концу дня умеренный. И в последующем в субботу дождливая погода, временами дождь и в воскресенье. Он уже будет немножко ослабевать, но все-таки еще будет», — сказал Вильфанд.

По прогнозам, за несколько дней в столичном регионе выпадет от 7 до 20 миллиметров осадков. При этом Вильфанд напомнил, что за прошедшие 25 дней сентября в столичном регионе выпало 0,2 миллиметра осадков, что очень мало.

Говоря о температуре, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что, несмотря на небольшое понижение, до конца недели она будет на 6-8 градусов выше нормы. Так, в пятницу прогнозируется плюс 19-21, в субботу — плюс 20-22 градуса, в воскресенье температура понизится до плюс 19.

«В последующем резкое понижение температуры. По сравнению с сегодняшним днем температура понизится больше чем на 10 градусов, в понедельник уже от плюс 10 до плюс 15 градусов всего-навсего. Но учитывая, что нормы сейчас очень низкие, то и такая температура будет выше нормы примерно на 2 градуса», — сказал Вильфанд.

Однако со следующего вторника температура опять будет повышаться и поднимется выше плюс 15 градусов, что на 3-5 градусов выше нормы. «Так что пока резкого перехода к осени не наблюдается», — добавил синоптик.