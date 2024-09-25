Собянин рассказал о ведущей роли кластера «Ломоносов» в импортозамещении

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кластер «Ломоносов» играет ведущую роль в развитии импортозамещения, а его резиденты создают высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других сфер. Об этом сообщается в блоге главы города.

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Оператором кластера «Ломоносов» выступает Московский инновационный кластер. Собянин подчеркнул, что новое здание научной долины МГУ имени Ломоносова стало домом для самых перспективных инноваций Москвы.

Резидентами кластера стали более 60 компаний, а на высокотехнологичных производствах сейчас занято более двух тысяч человек. Выручка компаний по итогам 2023 года составила более 11 миллиардов рублей.

Для компаний кластера открыт доступ к московской «Академии инноваторов». Этот проект Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы помогает начинающим бизнесменам развивать свои проекты от идеи до стартапа.

Собянин указал, что разработки резидентов успешно конкурируют с российскими и зарубежными аналогами. В качестве примера мэр привел компанию «Адаптто», производящую контроллеры - электронные устройства для управления электрическим приводом транспортных средств. Собянин заявил, что компактные устройства «Адаптто» в 2-4 раза мощнее зарубежных аналогов.

Также мэр упомянул компанию «Аэролайф» и ее инновационные фильтры, позволяющие достичь уровня очистки воздуха в 99,9995 процента по классу U15 при размере загрязняющих частиц более 0,1 мкм. Эти системы уже применяются на производстве вакцин и фармацевтических производствах.