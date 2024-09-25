Собянин рассказал о ведущей роли кластера «Ломоносов» в импортозамещении
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кластер «Ломоносов» играет ведущую роль в развитии импортозамещения, а его резиденты создают высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других сфер. Об этом сообщается в блоге главы города.
Оператором кластера «Ломоносов» выступает Московский инновационный кластер. Собянин подчеркнул, что новое здание научной долины МГУ имени Ломоносова стало домом для самых перспективных инноваций Москвы.
Резидентами кластера стали более 60 компаний, а на высокотехнологичных производствах сейчас занято более двух тысяч человек. Выручка компаний по итогам 2023 года составила более 11 миллиардов рублей.
Для компаний кластера открыт доступ к московской «Академии инноваторов». Этот проект Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы помогает начинающим бизнесменам развивать свои проекты от идеи до стартапа.
Собянин указал, что разработки резидентов успешно конкурируют с российскими и зарубежными аналогами. В качестве примера мэр привел компанию «Адаптто», производящую контроллеры - электронные устройства для управления электрическим приводом транспортных средств. Собянин заявил, что компактные устройства «Адаптто» в 2-4 раза мощнее зарубежных аналогов.
Также мэр упомянул компанию «Аэролайф» и ее инновационные фильтры, позволяющие достичь уровня очистки воздуха в 99,9995 процента по классу U15 при размере загрязняющих частиц более 0,1 мкм. Эти системы уже применяются на производстве вакцин и фармацевтических производствах.