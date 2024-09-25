Львы, орлы и сотни рисунков: музей-заповедник «Царицыно» открывает новую выставку

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка «Львы, орлы и краснозобые казарки», посвященная анималистике — изображениям животных в искусстве. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

© Mos.ru

Посетить выставку можно будет с 28 сентября 2024-го по 26 января 2025 года. Она пройдет в Казаковском зале Большого дворца «Царицыно».

В экспозицию входят сотни гравюр, акварельных рисунков, карандашных зарисовок, коллажей, литографий, керамических и стекольных скульптур, а также декоративные панно, расписная посуда, рекламные плакаты 1950-х годов и старинные книги из фондов зоопарка и музея.

Также выставка расскажет о художниках-анималистах, в том числе о Василии Ватагине. Он работал в Зоологическом музее Московского университета и участвовал в подготовке иллюстраций для «Зоогеографического атласа» Михаила Мензбира.

Ватагин делал акварельные зарисовки в Московском зоопарке и зоосадах Франции, Германии, Британии и Нидерландов. А его ученик Дмитрий Горлов стал главным художником Гжельского керамического завода и наладил производство фарфоровых скульптур животных. На выставке представлены его «Верблюд у пальмы», «Гималайский медведь» и «Пьющий тигр».

Выставка приурочена к двум юбилеям: в 2024 году Московскому зоопарку исполняется 160 лет, а музею-заповеднику «Царицыно» - 40 лет. Столичный зоопарк занимается сохранением популяции уязвимых видов животных, а в заповеднике можно увидеть краснокнижных чомг и лысух, неясытей и канюков, ласк и лисиц.