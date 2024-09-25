Студенты-реставраторы из Донбасса прошли стажировку в Москве

Пятьдесят студентов-реставраторов из трех профильных учебных заведений Донбасса прошли стажировку в Москве. Как сообщается на сайте мэра, это уже второй поток студентов региона, прошедших стажировку в столице.

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В течение восьми дней студенты оттачивали навыки работы с природным камнем, деревом и элементами гипсовой лепнины на базе Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР»). Стажировке предшествовало двухнедельное онлайн-обучение, познакомившее студентов с новыми способами работы и профильным законодательством.

Также для студентов из Донбасса организовали архитектурный мастер-класс «Масштабность исторической среды», на котором из подручных средств нужно было создать окружающую среду для определенного объекта и презентовать свой проект. Целью мастер-класса было помочь студентам проявить креативность, потренировать навыки формирования композиции, понимание масштаба, а также навыки работы в команде и выступления на публике.

В ходе стажировки студенты пообщались с опытными коллегами и приняли участие в волонтерском выезде в Новодевичий монастырь. Также для них была организована обзорная экскурсия на ВДНХ и знакомство с работами реставраторов выставки.

Стажировка завершилась квалификационным экзаменом, с которым все успешно справились. Всего в Москве планируют принять четыре потока по 50 студентов из ЛНР, ДНР и Запорожской области.