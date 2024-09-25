В Московском зоопарке отметят День Амурского тигра

Мастер-классы и экскурсия пройдут в Московском зоопарке по случаю Дня амурского тигра 28 сентября, а местный тигр Степан получит мясное угощение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе зоосада.

"28 сентября в Московском зоопарке состоится познавательно-развлекательное мероприятие - День амурского тигра. В 11:00 от нового входа у станции метро "Баррикадная" стартует экскурсия "Тигр и его родственники", которая пройдет по Новой и Старой территории зоопарка. Тигр по праву заслуживает особого внимания. Он самая крупная и очень редкая кошка", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, несмотря на то, что тигры распространены достаточно широко, все подвиды животного стали редкими, а некоторые совсем исчезли. Тигры включены в Международную красную книгу.

С 12:00 до 14:00 в зоопарке пройдут мастер-классы, на которых можно будет создать объемную фигуру манула или тигра. Локация игровой зоны будет располагаться на старой территории и зависеть от погодных условий. Кроме того, для обитающего в зоопарке тигра Степана киперы придумают специальное мясное угощение.

Еще несколько особей тигров живут в Центре воспроизводства редких видов животных и филиале Московского зоопарка - зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге, добавили в пресс-службе.