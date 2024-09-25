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Синоптик Позднякова рассказала о резком снижении атмосферного давления в Москве

В Москве в ближайшие дни температура воздуха станет ниже, понизится также атмосферное давление. Перемену погоды вызовет атлантический циклон, об этом сообщила главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала о резком снижении атмосферного давления в Москве
© РИА Новости

По словам метеоролога, резкого падения температуры ждать не стоит, воздух остается прогретым выше климатической нормы.

"Ночи станут заметно теплее. И дневная температура тоже еще в пределах летних значений. Мы ожидаем, что в ночь на четверг минимальная температура в Москве - +11...+13 °С, а дневная - +22...+24 °С. В ночь на пятницу - +13...+15 °С, днем - +19...+21 °С. В пятницу станет усиливаться, хоть и южный, но все-таки ветер, его порывы будут достигать местами 15 м/с", - рассказала Позднякова в беседе с RT.

Она отметила, что в пятницу атмосферное давление упадет до 740 единиц, что на 12 единиц меньше, чем прогнозируется в среду и четверг. Такие перемены могут привести к ухудшению самочувствия уязвимых горожан.

В выходные дни в столице, по ее прогнозу, температура воздуха не превысит +19...+21 градуса, ночью не ниже +12. Вероятность дождей в воскресенье небольшая.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова
Москва