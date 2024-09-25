Синоптик рассказала о резком снижении атмосферного давления в Москве

В Москве в ближайшие дни температура воздуха станет ниже, понизится также атмосферное давление. Перемену погоды вызовет атлантический циклон, об этом сообщила главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, резкого падения температуры ждать не стоит, воздух остается прогретым выше климатической нормы.

"Ночи станут заметно теплее. И дневная температура тоже еще в пределах летних значений. Мы ожидаем, что в ночь на четверг минимальная температура в Москве - +11...+13 °С, а дневная - +22...+24 °С. В ночь на пятницу - +13...+15 °С, днем - +19...+21 °С. В пятницу станет усиливаться, хоть и южный, но все-таки ветер, его порывы будут достигать местами 15 м/с", - рассказала Позднякова в беседе с RT.

Она отметила, что в пятницу атмосферное давление упадет до 740 единиц, что на 12 единиц меньше, чем прогнозируется в среду и четверг. Такие перемены могут привести к ухудшению самочувствия уязвимых горожан.

В выходные дни в столице, по ее прогнозу, температура воздуха не превысит +19...+21 градуса, ночью не ниже +12. Вероятность дождей в воскресенье небольшая.