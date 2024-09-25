Собянин: в столице открылся второй рыбный рынок «Москва — на волне»

В столичном районе Митино открылся второй в городе рыбный рынок.

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Об этом в среду, 25 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Успех фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» вдохновил нас создать первый рыбный рынок — в Косино-Ухтомском. За время работы его посетили более миллиона покупателей. Видя такой спрос на свежую качественную рыбу и морепродукты, мы решили открыть второй рынок, — рассказал глава города.

Площадь нового рынка составила более четырех тысяч квадратных метров, а с приходом теплой погоды весной 2025 года к нему дополнительно пристроят веранду. На торговой точке работает фирменный корнер «Москва — на волне», для которого было подготовлено специальное меню. Открытая кухня нового рынка стала в два раза больше, чем в районе Косино-Ухтомский.

Мэр подчеркнул, что на ней могут бесплатно приготовить любую купленную здесь продукцию. Кроме того, на площадках рынка для гостей проведут два мастер-класса, на которых профессиональные повара научат готовить блюда из морепродуктов, передает официальный сайт мэра Москвы.