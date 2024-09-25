Москвичам посоветовали забыть про бабье лето

Москвичам в этом году стоит забыть про бабье лето, посоветовала в беседе с Агентством городских новостей «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«После дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят. Мы с вами пережили почти весь сентябрь в состоянии лета, так как погода была летняя. Возвраты тепла могут быть, но бабьим летом это назвать будет нельзя», — сказала Позднякова.

По ее словам, в октябре погода вернется к климатической норме. В понедельник ожидается резкое понижение температуры. В дневные часы в начале октября будет до 15 градусов максимум днем, а ночью — до плюс 7, заключила синоптик.

Ранее Позднякова предупредила москвичей, что в 2024 году золотая осень в столице может не наступить. Если период золотой осени все же придет, то уже после 25 сентября и лишь в случае значимых осадков.