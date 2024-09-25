Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти столичных улицах с 26 сентября

С 26 сентября Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) усилит патрулирование на пяти столичных улицах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МАДИ.

«Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти столичных улицах. По сообщениям москвичей, водители здесь бросают авто на тротуарах и под запрещающими знаками», – говорится в материале.

Как уточняется, с 26 сентября инспекторы будут чаще проверять участки на ул. Снежная, территории Ленинские Горы, 1, ул. Грекова, ул. Авангардная, Новофилевского проезда.

За парковку в неположенном месте нарушители ПДД получат штрафы в размере 3 тыс. руб.

«Машины под запрещающими знаками или на тротуарах мешают другим авто, спецтехнике и пешеходам, а также загораживают обзор. Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность. Просим водителей быть внимательными и парковаться только в разрешенных местах. Мы повышаем безопасность дорожного движения, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.