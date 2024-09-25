Гости кинопарка «Москино» увидят цветную версию «Золушки» на большом экране

29 сентября в кинотеатре кинопарка «Москино» пройдет показ легендарного отечественного фильма «Золушка» 1947 года. Картину впервые покажут в цветной версии на большом экране. Посетители смогут рассмотреть все в мельчайших деталях.

© Кадр из фильма «Золушка»

Посмотреть киноленту можно бесплатно. Показ начнется в 13:00.

За час до сеанса в холле кинотеатра состоится бал-маскарад для детей в возрасте до 14 лет. Чтобы участвовать в нем, нужно прийти в тематическом сказочном костюме, например принцессы, волшебницы, принца или короля. В конце бала проведут конкурс костюмов, причем судьями станут сами участники. Победителей ждут пригласительные билеты на показы анимационных фильмов в сети кинотеатров «Москино». Кроме того, всех юных зрителей организаторы угостят сахарной ватой. Вход свободный.

Сюжет «Золушки» — один из самых популярных в мире. История трудолюбивой девушки близка и понятна всем. Для россиян главной Золушкой стала актриса Янина Жеймо. Мачеху в фильме сыграла несравненная Фаина Раневская, короля — Эраст Гарин. Роль искреннего мальчика-пажа исполнил Игорь Клименков. Именно он запомнился зрителям фразой «Я не волшебник, я только учусь!», передает официальный сайт мэра Москвы.

В Музее Победы 10 сентября состоялся кинопоказ документального фильма «Адмирал Исаков», посвященный легендарному флотоводцу. Документальная драма рассказывает о жизни и подвигах Ивана Исакова. На кинопоказе в Музее Победы присутствовали участники съемочной группы. Среди почетных гостей мероприятия были потомки маршалов Советского Союза и ветераны. Кинопоказ был приурочен к 130-летию адмирала.