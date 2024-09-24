Удобно и выгодно: в каких учреждениях культуры Москвы можно предъявить цифровое удостоверение многодетной семьи

Многодетным семьям Москвы доступны льготы на посещение музеев, спектаклей, а также при походе в зоопарк. Куда можно сходить с детьми в столице и как в этом поможет приложения «Мой id», рассказала мэрия города.

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Многодетные семьи Москвы при посещении городских учреждений культуры могут быть уверены, что полагающиеся им льготы учтут при покупке билетов, даже если бумажное удостоверение осталось дома. Для этого всего лишь необходимо воспользоваться цифровым удостоверением с помощью приложения «Мой id».

«Только с начала этого года москвичи более 67 тысяч раз обратились к услуге присвоения льготного статуса многодетной семьи на mos.ru. Всем горожанам, которые получили этот статус, цифровое удостоверение предоставляется автоматически и в проактивном режиме. Электронное удостоверение невозможно забыть взять с собой: оно всегда доступно как в личном кабинете портала mos.ru, так и в приложении «Мой id». Кроме того, горожанам не нужно беспокоиться о потере или порче бумажного документа, который выдается в единственном экземпляре на всю семью», - пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Для активации удостоверения в приложении «Мой id» необходимо авторизоваться, перейти в раздел «Управление документами» и во вкладке «Документы» активировать переключатель «Цифровое удостоверение многодетной семьи». После этого оно отобразится на главном экране приложения. Электронный документ равнозначен бумажному и доступен всем членам семьи.

Если показать документ на кассе Московского планетария, то и дети, и родители из многодетной семьи получат скидку до 50 процентов от стоимости билета. А в Московском зоопарке вход будет бесплатным (у одного из родителей должен быть с собой оригинал паспорта).

Также бесплатно дети и родители из многодетных семей смогут посетить Музей космонавтики. В нем можно ознакомиться со стартовым комплексом космодрома Байконур и ракетой-носителем «Союз», а также увидеть искусственный спутник Земли «Глонасс-М». Если же детям и взрослым интересна древняя история, то подробнее о том, какой была Москва в Средневековье, расскажет экспозиция Музея археологии. Его также можно бесплатно посетить при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Льготные билеты многодетные семьи Москвы могут купить и в парке «Зарядье». Здесь можно не только погулять и насладиться видами, но и посетить «Медиацентр», а также занятия в научно-познавательном центре «Заповедное посольство».

Интересны родителям и детям будут и спектакли московских театров. Для столичных многодетных семей здесь также предусмотрены льготные билеты. Приобрести их можно в кассах, предъявив цифровое удостоверение многодетной семьи.

«Родителей и детей старшего школьного возраста могут заинтересовать репертуары Театра имени М.Н. Ермоловой и «Современника». Например, в Театре имени М.Н. Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, идет спектакль «Белые ночи» по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. А в «Современнике» можно посмотреть постановку «Три товарища» по одноименному роману Э.М. Ремарка», - отметили в пресс-службе.

Малышей можно сводить в Театр кошек Куклачева или Московский детский театр марионеток. Также можно посетить и кинотеатры сети «Москино», здесь на все сеансы для многодетных москвичей действуют льготные тарифы. Предъявить удостоверение многодетной семьи нужно будет при входе в зал.

Напомним, что в Москве многодетной признается семья, в которой воспитываются трое и более детей, в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы, до достижения младшим из них возраста 16 лет или до 18 лет, если они обучаются в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы.