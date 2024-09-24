Город окажет поддержку участникам проекта «Московский постамат»

Предприниматели смогут компенсировать до 50% затрат на установку «московских постаматов» во дворах и подъездах жилых домов столицы. Сервис призван помочь легко и безопасно получать заказы из маркетплейсов и интернет-магазинов, сообщила мэрия Москвы.

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В мэрии уточнили, что на возврат части затрат смогут претендовать представители малого и среднего бизнеса, которые являются участниками Московского инновационного кластера.

«Максимальный размер финансовой поддержки на приобретение одного постамата составит 50% от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, но не более 85 тысяч рублей. При этом общий объем поддержки не может превышать 50% от суммы уплаченных в бюджет налогов за год, предшествующий году подачи заявки», - уточнили в пресс-службе.

Участникам столичного реестра стартапов и высокотехнологичных компаний Агентства инноваций Москвы доступны привилегии - они могут получить компенсацию за любое количество постаматов. По правилам новой грантовой программы, предприниматель вправе претендовать на возмещение денежных средств за установку устройств во дворах и подъездах жилых домов по результатам проведенного общего собрания собственников жилья.

Для получения гранта необходимо подать заявку в Агентство инноваций Москвы через платформу i.moscow. Решение по ней будет вынесено в течение 10 рабочих дней. Если оно положительное, то агентство заключает договор и перечисляет деньги.

Проект «Московский постамат» содействует развитию комфортной городской инфраструктуры. В постаматах действуют единые требования к качеству обслуживания, а доступ к ним имеют только идентифицированные курьеры, которые прошли дополнительную проверку данных. Покупателям не нужно сообщать сведения о квартире и общаться с незнакомыми людьми. За ячейками ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Городская сеть «Московский постамат» на сегодняшний день насчитывает свыше 900 устройств. С ее помощью более 53 тысяч жителей столицы сделали уже свыше 180 тысяч интернет-заказов. В скором времени станет доступна и возможность возвращать товар, а также получать через постамат книги из библиотеки, одежду и обувь — из химчистки, а технику — из сервисного центра. Подать заявку на установку постамата в своем подъезде можно на сайте https://www.mos.ru/city/projects/postamat/.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации в столице проекта «Технологические конкурсы». В его рамках крупные компании, госкорпорации и столичные департаменты составляют технические задания, а разработчики предлагают решения по их реализации. В столице состоялось уже 32 технологических конкурса, по итогам которых внедрены такие разработки, как навигация на московских вокзалах, помогающая пассажирам найти короткий путь на нужную платформу, и система роботизированного высокоточного мониторинга строительных объектов.