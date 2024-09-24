Посетители винтажного маркета в Москве приобрели более 61 тысячи антикварных предметов

Российские коллекционеры продали более 61 тысячи антикварных предметов в винтажном маркете, который работал более трех месяцев на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом сообщила мэрия столицы.

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В торговых шале, которые открылись в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», были представлены редчайшие предметы интерьера, нумизматика, личные вещи, посуда и бижутерия. В том числе дулевские сервизы, эксклюзивные миниатюрные скульптуры Ленинградского фарфорового завода, богдановичские столовые наборы с позолотой, бронницкие чайные пары.

«В числе наиболее интересных приобретений покупателей - дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья и редчайшая брошь работы завода «Красная Пресня». Среди самых запоминающихся событий гости отмечали недели космоса, Олимпиады-80 и празднование дня памяти Виктора Цоя», - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

Так, главным экспонатами Недели космоса стал исторический альбом фотоснимков с космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5», который продемонстрировали члены Союза коллекционеров России. Также для гостей фестивальной площадки ставили пластинки с голосом Юрия Гагарина.

А на неделе, посвященной Олимпиаде-80, были представлены сотни фарфоровых, пластмассовых, деревянных символов этого спортивного события. Мишки выпускались по утвержденным эскизам практически всеми заводами СССР.

В середине августа на винтажном маркете отмечали день памяти Виктора Цоя. Гости слушали записи его хитов и могли посетить мини-фотовыставку, на которой представили восемь черно-белых фотографий музыканта. Проводились также викторины по творчеству группы «Кино», а на аукционах можно было купить пластинки и вещи времен легендарного музыканта.

Вырученные средства пошли на помощь подопечным благотворительных фондов Москвы, указанных на сайте mos.ru.

Подводя итоги фестивалей «Лето в Москве. Все на улицу!» и «Лето в Москве», мэр города Сергей Собянин признал, что они были успешными и «серьезно разнообразили афишу летних событий столицы». Мероприятия, организованные как властями, так и самими жителями города, бизнесом и НКО, посетили более 10,5 млн человек. А на сайте проекта «Активный гражданин» жители столицы смогли поделиться мнением, какие развлечения летнего фестиваля им показались наиболее интересными.