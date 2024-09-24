В парке "Остров мечты" в Москве пройдет день комиксов

Лекции, посвященные разным жанрам и сценариям комиксов, а также мастер-класс по их созданию пройдут на Большом дне комиксов в парке "Остров мечты" в Москве 28 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"28 сентября в городском променаде "Острова мечты" - площадь Москва - пройдет Большой день комиксов, совместно организуемый парком "Остров Мечты" и издательством Bubble Comics - создателями популярных линеек "Майор Гром", "Красная Фурия" и др. <...>. Мероприятие бесплатное, вход свободный", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с 13:00 до 19:00 гостей ожидают образовательные лекции с интерактивными заданиями, творческий мастер-класс от авторов издательства, общение с популярными героями комиксов, а также призы и подарки от организаторов мероприятия. В течение дня известные спикеры российской индустрии комиксов, среди которых главный редактор издательства Bubble Comics Роман Котков, сценарист серий "Майор Игорь Гром" и "Красная Фурия" Евгений Еронин, выпускающий редактор Ксения Шпалецкая, художник и сценарист Евгений Яковлев, познакомят посетителей парка с особенностями жанра, расскажут о популярных франшизах и научат создавать собственные уникальные истории. Сценарист вселенной "Бесобой" Алекс Хатчетт представит практическое пособие, которое позволит всем желающим научиться делать собственные комиксы.

Все посетители, которые придут в cosplay-костюмах популярных персонажей, получат памятные сувениры от организаторов, добавили в пресс-службе.