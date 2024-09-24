Мистическая популярность: что происходит на Патриарших прудах

Путеводители и гиды называют небольшой московский микрорайон Патриаршие пруды одним из самых популярных и загадочных мест российской столицы. Об этом месте среди коренных москвичей ходит большое множество легенд. Самые таинственные истории о нем рассказал портал Kulturologia.ru.

Сотни лет назад, когда «Патрики» еще не стали местом притяжения «золотой молодежи» на этом месте располагалось Козье болото. Водоем назвали так не случайно — здесь местные жители пасли коз, мясо и шкуры которых поставлялись к царскому столу. Уже в те годы ходили слухи о нечистой силе, обитающей в болоте.

В XVII веке в этом районе расположилась Патриаршая слобода. Козьи болота осушили и превратили в четыре пруда. Строители попытались избавиться ручья Черторый, вытекающего из Козьих болот, но так и не смогли этого сделать. Среди людей ходили легенды, будто бы сам черт прорыл эту речушку, где в языческие времена жрецы совершали жертвоприношения.

Любители поплавать в Патриарших прудах не раз становились жертвами таинственных происшествий. Местные жители рассказывают историю про мальчика, который на спор поплыл на другую сторону пруда и на самой середине внезапно ушел под воду. Тело его так и не нашли.

В 1930-е годы Патриаршие пруды стали прибежищем банды гипнотизеров. Преступники ошивались в этом популярном в Москве месте, вводили прохожих в транс и грабили.

Литературоведы считают, что мистическая аура этого района Москвы сподвигла Михаила Булгакова увековечить его в романе «Мастер и Маргарита».

Для современных москвичей «Патрики» стали знаковым тусовочным местом. Сюда приезжает покутить «золотая молодежь», переулки пестрят людьми в модной одежде, а количеству дорогих автомобилей может позавидовать самый престижный автосалон.

Как сейчас отдыхают москвичи на Патриарших прудах — в галерее «Рамблера».