Дождь и порывистый ветер до 17 м/с ожидаются в Москве в пятницу

В пятницу, 27 сентября, в столице ожидаются дождь и ветер порывами до 17 м/с, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Агентство «Москва»

По словам синоптика, летняя погода постепенно заканчивается – в воскресенье и понедельник город перейдет на осеннюю погоду. В пятницу к столице подойдет атмосферный фронт, который даст облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла. В ночь на субботу будет облачно, пройдет небольшой дождь, а температура составит 11–16 градусов. Москва24

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сентябрь в Москве стал засушливым месяцем, за прошедший период выпало меньше 1 мм осадков. ТАСС