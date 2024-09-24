Карту «Тройка» можно использовать для поездок на электросамокатах Whoosh

Жители Москвы для старта и завершения поездок на электросамокатах кикшерингового сервиса Whoosh смогут использовать транспортную карту "Тройка".

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Теперь жители Москвы могут использовать карту "Тройка" для старта и финиша на электросамокате Whoosh. Достаточно приложить ее вертикально к рулю самоката. Деньги на оплату поездки спишутся с банковской карты, привязанной к аккаунту. Это еще один шаг на пути внедрения электросамокатов в городскую транспортную систему", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в сервисе, пользователи могут начать и завершить поездку, даже если есть сложности со связью или сел аккумулятор. Сам пользователь должен зарегистрироваться в сервисе Whoosh и в приложении привязать к аккаунту банковскую карту и карту "Тройка".