Карту «Тройка» можно использовать для поездок на электросамокатах Whoosh

Жители Москвы для старта и завершения поездок на электросамокатах кикшерингового сервиса Whoosh смогут использовать транспортную карту "Тройка".
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.
"Теперь жители Москвы могут использовать карту "Тройка" для старта и финиша на электросамокате Whoosh. Достаточно приложить ее вертикально к рулю самоката. Деньги на оплату поездки спишутся с банковской карты, привязанной к аккаунту. Это еще один шаг на пути внедрения электросамокатов в городскую транспортную систему", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в сервисе, пользователи могут начать и завершить поездку, даже если есть сложности со связью или сел аккумулятор. Сам пользователь должен зарегистрироваться в сервисе Whoosh и в приложении привязать к аккаунту банковскую карту и карту "Тройка".
"К одному аккаунту можно привязать две "Тройки". Чтобы разблокировать устройство и начать поездку, нужно приложить транспортную карту вертикально к считывателю на дашборде самоката. Для завершения аренды нужно таким же образом приложить карту "Тройка" к считывателю. Поездка оплачивается банковской картой, привязанной к аккаунту, - это привычный пользователям способ оплаты", - добавили в пресс-службе.