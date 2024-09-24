Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

В московском метро сегодня 6600 вагонов, больше пяти тысяч из них — составы нового поколения.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Об этом во вторник, 24 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— К 2030 году мы планируем получить еще порядка двух тысяч вагонов, и доля новых поездов увеличится до 95 процентов, — рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, технические характеристики метрополитена были улучшены с учетом требований пассажиров и машинистов: в 2012 году в метро впервые появилась «Ока», в 2017 году — «Москва», а в 2020 году — «Москва 2020».

Собянин также объявил о запуске нескольких инновационных проектов в области транспорта, которые сделают передвижение по столице еще комфортнее и доступнее.

Сергей Собянин в субботу, 14 сентября, рассказал о развитии современной дорожно-транспортной системы. По его словам, МСД сможет обеспечить проезд над железнодорожными путями Курского направления и линией МЦД-2. Помимо этого, будет построен подземный переход в Битце.

Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии Московского метрополитена длиной 8,3 километра с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На карте Москвы появилась новая, 16-я линия метро. На станции «Новаторская» создана удобная пересадка на Большую кольцевую линию.