Москвичам предсказали аномальную погоду

Со среды, 25 сентября, по воскресенье, 29 сентября, в Москве прогнозируется температура выше нормы на 6-8 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителям столицы в эти дни в дневные часы стоит ожидать температуры на уровне плюс 18-23 градусов тепла. Температурную норму для сентября синоптик сравнил с нормой для апреля, отметив, что в столице при этом «погода летняя стоит». Теплее всего будет в выходные, 28 и 29 сентября, когда столбики термометров поднимутся выше нормы на 8-9 градусов.

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Ранее Роман Вильфанд назвал лето 2024 года самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений. Что касается России, то минувшее лето вошло в тройку самых жарких в стране. Оно с точностью до одной десятой градуса делит первую, вторую и третью строчки с сезонами 2016-го и 2021-го.