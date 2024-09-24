Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Воздух в Москве в среду, четверг и субботу прогреется до 24 градусов тепла, в конце недели ожидается небольшой дождь, в воскресенье температура снизится на 7-8 градусов, а в дальнейшем возвращение такой теплой погоды не прогнозируется. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в среду и четверг в столице температура будет варьироваться от 21 до 24 градусов, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Вильфанд отметил, что постепенное изменение температуры будет заметно с пятницы, однако температура все равно будет оставаться высокой.

— На этом удовольствие заканчивается, потому что в воскресенье уже будет заметное понижение температуры, — сказал метеоролог.

По его словам, в воскресенье днем температура снизится сразу на 7-8 градусов — до 15 градусов. В дальнейшем возвращение к теплой погоде выше 20 градусов не прогнозируется, заключил глава Гидрометцентра в беседе с РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что летняя погода и пик потепления ожидаются в Москве в среду, 25 сентября, воздух прогреется до плюс 24 градусов.

После периода аномальной жары в центральную часть России придут заморозки. В регионе ожидается резкое понижение температуры. Об этом в субботу, 21 сентября, рассказал Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета.