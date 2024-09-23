В Москве снесли обнаруженный с помощью ортофотопланов комплекс самостроев

При помощи ортофотопланов был обнаружен комплекс самостроев на юге столицы, незаконные постройки площадью более 100 кв. м снесены. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«С помощью ортофотопланов удалось определить комплекс незаконных построек площадью более 100 кв. м на ул. Ленинская Слобода, вл. 19. Благодаря разъяснительной работе инспекторов арендатор оперативно устранил нарушение и демонтировал самовольные строения», – говорится в сообщении.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что для вычисления самостроя госинспекция активно применяет современные технологические решения: камеры городского видеонаблюдения, программные алгоритмы, нейросети, а также анализ данных ортофотопланов.