В Москве снесли обнаруженный с помощью ортофотопланов комплекс самостроев

Обнаруженный с помощью ортофотопланов комплекс самостроев на юге Москвы снесен
При помощи ортофотопланов был обнаружен комплекс самостроев на юге столицы, незаконные постройки площадью более 100 кв. м снесены. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
«С помощью ортофотопланов удалось определить комплекс незаконных построек площадью более 100 кв. м на ул. Ленинская Слобода, вл. 19. Благодаря разъяснительной работе инспекторов арендатор оперативно устранил нарушение и демонтировал самовольные строения», – говорится в сообщении.
Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что для вычисления самостроя госинспекция активно применяет современные технологические решения: камеры городского видеонаблюдения, программные алгоритмы, нейросети, а также анализ данных ортофотопланов.
«Помимо полевого обследования территории специалисты ведомства выявляют нарушения земельно-имущественного характера на территории Москвы дистанционно – с помощью анализа данных аэрофотосъемки и ортофотопланов. Наложение снимков и пространственное сравнение их по годам позволяет отслеживать топографические изменения объектов недвижимости и по результатам оперативно принимать меры по их устранению», – рассказал Иван Бобров.