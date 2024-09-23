Синоптик Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

В беседе с 360.ru он заявил, что в среду и четверг потеплеет до +19...+24 °С, ночью до +10 °С. К концу недели температура воздуха составит +9...+14 °С из-за атмосферного фронта.

«В дневные часы в конце недели, возможно, где-то в Московской области при значительной облачности будет натягивать, и к выходным, не исключено, что пойдёт дождь. К выходным похолодает снова до +10... +15 °С», — сообщил он.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» отметил, что заморозки в столичном регионе прекратятся к среде.

«Солнце и тепло будут сопровождать вплоть до последних дней сентября», — сказал он.

Как уточнил Шувалов, в пятницу появятся первые признаки дождя, а основные дожди ожидаются в субботу и воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение до 27 сентября.