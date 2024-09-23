Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

В Москве открылась новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского.

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Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— После ввода линии 700 тысяч жителей получат возможность ехать до Садового кольца. Это большие плюсы. И мы эту линию потом продлим еще до района Ивановское. Многие из метро перебираются на трамвай, потому что очень комфортно, не надо под землю спускаться. Хорошие улицы, красивые, благоустроенные, освещенные. И когда ты едешь и видишь город — это здорово, и настроение другое, — рассказал мэр.

Трамвай ходил по улице до 1952 года, переведен на параллельную улицу. Трамвай ходили по этой улице до 1980 года, а потом линия была демонтирована. В начале 2020-х годов под руководством Сергея Собянина был разработан проект полного благоустройства улицы Сергия Радонежского, по которому должно было быть и возобновлено трамвайное движение. Проект был реализован в течение семи месяцев, с марта по сентябрь 2024 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о полезных изменениях в сфере наземного городского транспорта за последние годы. Так, шесть лет назад правительство столицы избавилось от турникетов, а с 2020 года оплатить проезд стало возможно только безналичным способом.

Собянин также объявил о запуске нескольких инновационных проектов в области транспорта, которые сделают передвижение по столице еще комфортнее и доступнее.