Москвичи приватизировали более 92 тыс. квартир с 2017 года

Более 92 тысяч жителей столицы, занимающих городские жилые помещения на условиях социального найма, оформили квартиры в собственность.

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Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Существующая в России с 1991 года возможность приватизации жилья в феврале 2017-го стала бессрочной. За более чем семь лет москвичи оформили в собственность свыше 92 тысяч квартир. Теперь они имеют право свободно распоряжаться имуществом: продавать, завещать, дарить и оформлять в залог. Каждый житель столицы, занимающий городское помещение по договору социального найма, может воспользоваться этой опцией один раз», — отметил Владимир Ефимов.

Кроме того, владельцы жилья имеют право участвовать в принятии решений, касающихся их дома, в отличие от тех, кто проживает на условиях соцнайма. Они могут посещать общие собрания собственников и голосовать по важным вопросам.

«Москвичи активно приватизируют жилье, которое занимали по договорам социального найма. В 2022 и 2023 годах они оформили в собственность по 13 тысяч помещений, а с начала 2024-го — уже более 7,2 тысячи. Сейчас в городе остается около 255 тысяч неприватизированных квартир», — прокомментировал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Подать документы на приватизацию жилья в Департамент городского имущества можно двумя способами: онлайн через портал mos.ru, обратившись за госуслугой «Приватизация/деприватизация», и в любом офисе «Мои документы» вне зависимости от места жительства. Вместе с заявлением нанимателю и членам его семьи необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а в случае регистрации по иным адресам, начиная с 21 июля 1991 года, нужно приложить документы, подтверждающие неиспользованное право на приватизацию. С полным перечнем документов можно ознакомиться в инструкции.

В столичном Департаменте информационных технологий сообщили, что сегодня в Москве все услуги в сфере жилья и имущества доступны онлайн на портале mos.ru. Это позволяет жителям города решать вопросы в данной сфере в любое удобное время через интернет.