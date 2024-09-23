В «Аптекарском огороде» расцвел османтус

Османтус душистый, обладающий сильным абрикосовым запахом, расцвел в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба ботсада.

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"В старинной субтропической оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" расцвел необычайно ароматный османтус душистый из Юго-Восточной Азии. Его притягательный абрикосовый запах распространился повсюду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что османтус получил свое название благодаря интенсивному аромату цветков. Слово "osme" в переводе с греческого означает "душистый", а "anthos" - "цветок". Этот лиственный кустарник семейства Маслиновые может достигать высоты до 12 м. Цветки османтуса бывают белыми, бледно-желтыми, желтыми или оранжево-желтыми.

Османтус считается одним из самых ароматных ингредиентов в парфюмерии. В Китае и Японии османтус называют "деревом с десятимильным запахом", что отражает его способность наполнять воздух сладким ароматом на большие расстояния. Это делает его символом уюта и домашнего тепла, добавили в пресс-службе.

Кроме того, с 14 сентября до 6 октября в ботсаду проходит ежегодная выставка гигантского урожая, где представлены самые тяжелые огурцы весом свыше 4,8 кг, тыквы весом свыше 800 кг, лук свыше 3 кг, кабачки свыше 50 кг, свеклу свыше 10 кг, самая длинная кукуруза и другие плоды-рекордсмены.