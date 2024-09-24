Москвичам рассказали, какой будет зима

Ближайшая зима в Москве не будет холодной. Более теплую, чем обычно, погоду в предстоящем сезоне жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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По словам синоптика, в последние годы в городе наблюдается тренд на сокращение продолжительности зимы и повышение температуры в данный период.

«Думать, что у нас сильно изменится тенденция, нельзя, поэтому, скорее всего, зима не будет холодной. Хотя есть и исключения: январь этого года был весьма морозным», — отметил Шувалов.

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Ранее в этот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что зима в центральных регионах России будет не менее снежной, чем в прошлом году. Он добавил, что самым холодным месяцем окажется январь, однако непродолжительные 20-градусные морозы обрушатся еще в декабре. При этом температура в первый зимний месяц преимущественно будет держаться на уровне минус 10-15 градусов.