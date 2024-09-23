В Москву пришли первые заморозки

В ночь на понедельник, 23 сентября, в столичный регион пришли первые ночные заморозки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что на базовой метеостанции мегаполиса в ВДНХ в Москве температура воздуха составила +2,2℃ и таким образом осталась в зоне положительных. При этом ночь стала самой холодной с начала осени, обратил внимание специалист.

На юге столицы, в Бутово, температура уже упала до -0,1℃. Еще холоднее было в Новой Москве, где было -2℃.

В Подмосковье самой холодной точкой оказались Черусти, где максимальный минимум температуры составил -4,1℃.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура на юге России в течение всей недели будет держаться на уровне +24...+28°С. По его словам, в регионе продолжается бархатный сезон, температура воды составляет около +24°C.