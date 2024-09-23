Москвичам назвали время прихода дождей

В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Москву придут долгожданные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Опустившееся на столицу похолодание с ночными заморозками будет непродолжительным. Они возможны в регионе ближайшей ночью, когда температура опуститься до 0-2 градусов, местами по области — до минус 4 градусов. Затем температура начнет постепенно расти.

В среду, 25 сентября, и четверг, 26 сентября, ночами ожидается от 6 до 12 градусов в столице и 4-12 градусов в области. Температура днем в Москве будет подниматься до 21-25 градусов, по области от 18 до 25 градусов.

В пятницу и субботу ожидается облачность, временами небольшой дождь. Ночью — плюс 10–15 градусов, днем — плюс 17–22 градуса, ветер южный 5–10 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 23 сентября, столичный регион охватили первые заморозки. В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса в ВДНХ, температура воздуха осталась в зоне положительных отметок (плюс 2,2 градуса), при этом ночь стала самой холодной с начала осени. На юге столицы, в Бутово, было уже минус 0,1 градуса. Еще холоднее было в Новой Москве, где температура опустилась до минус 2 градусов.