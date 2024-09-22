Тишковец: в Москву вернется летняя погода

В Москве в среду, 25 сентября, ожидается летняя погода, воздух прогреется до +24°, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В воскресенье, 22 сентября, в результате ощутимого похолодания, в Центральной России, в унисон с астрономической, наступила и метеорологическая осень, впервые в сезоне среднесуточная температура воздуха оказалась ниже +15°, отметил синоптик.

По его данным, ночь на понедельник выдастся ясной и самой холодной в сезоне — столбики минимальных термометров в Москве опустятся до +1°…+3°, в Подмосковье местами возможны заморозки от -1° до +4°. Он добавил, что на фоне похолодания листва начнет стремительно терять свой зелёный пигмент, и окрашиваться в осенние краски.

В дневные часы в столице потеплеет до +15°…+17°, по области +13°…+18°, что «точь-в-точь соответствует климатической норме». Во вторник малооблачно, в сумерках 0…+5, после полудня, благодаря южному ветру, потеплеет до +16°…+21°.

В среду ожидается летняя погода и пик потепления: под утро +5°…+10°, днем +19°…+24°, и тоже ясно.

Тишковец констатировал, что далее температура воздуха начнет постепенно снижаться, в воскресенье начнется настоящая золотая осень.