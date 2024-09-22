В Калининграде из-за тумана задержали более десяти рейсов

В калининградском аэропорту Храброво задерживают более десяти рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По словам представителей воздушной гавани, утренние рейсы были задержаны из-за тумана. Среди бортов, которые не смогли приземлиться в соответствии с графиком – самолеты из Москвы и Петербурга. Помимо этого, шесть рейсов на вылет перенесли по той же причине. Такое решение в аэропорту пояснили обеспечением безопасности полетов. "На прилет аэропорт Храброво продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки", – сообщается в публикации. Предположительно, погодные условия улучшатся после 11:00 по Московскому времени. В текущем месяце несколько рейсов задержали и в Красноярске. Причиной, как и в случае с Калининградом, стал густой туман. Погодные условия сказались на расписании семи рейсов, среди которых – два в Москву, в Иркутск и Новосибирск. Их во время полета перенаправили на запасные аэродромы.

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