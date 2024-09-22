Собянин рассказал об обновлении социальной инфраструктуры в СВАО

Новые квартиры в Северо-восточном административном округе (СВАО) по программе реновации получили уже более 14 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На северо-востоке введены в эксплуатацию 46 жилых комплексов, 45 новостроек переданы под заселение, — заявил Собянин.

По его словам, еще 55 объектов находятся на стадии проектирования и строительства. Кроме того, специалисты обновили в СВАО социальную инфраструктуру. В Южном Медведкове почти окончено строительство школы на 1,1 тысячи человек и детского сада на 220 детей. В Свиблове тоже планируется возведение школы на 550 человек. Кроме того, новые учебные заведения в скором времени появятся в Марьиной Роще, Останкинском районе и в Алтуфьеве, следует из сообщения в Telegram-канале.

Специалисты построили 63 объекта социальной инфраструктуры с начала года. Строительство ведется с учетом потребностей каждого района. По словам мэра, в городе появились 15 школ и учебных корпусов на 11 703 учащихся и с дошкольными отделениями на 525 мест. Также построили 22 детских сада для 4517 малышей, девять медицинских объектов, 10 спортивных сооружений и семь учреждений культуры.