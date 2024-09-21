В Москве более 12 тыс. человек посетили мотофестиваль в честь завершения сезона

Мотофестиваль в честь закрытия мотосезона в Москве посетили более 12 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Это было феерично! Мотосезон-2024 официально закрыт. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов отметил, что мотофестиваль в честь завершения сезона посетили более 12 тыс. человек. Колонну мотоциклистов возглавили мотопатруль ЦОДД и участники заезда на технике Музея гаража особого назначения ФСО России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу, выступили известные музыканты, были проведены мастер-классы и шоу, а также разыгран мотоцикл.

Столичный департамент добавил, что все временные ограничения сняты и движение открыто.