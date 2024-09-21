На ВДНХ отремонтировали Дом связи

На ВДНХ отремонтировали павильон №546 — Дом связи. Работы проходили с января 2023 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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Специалисты обновили фасад, отреставрировали и воссоздали лепной декор. На фасаде разместили мемориальную доску в честь диктора Юрия Левитана.

«В будущем посетители смогут попасть в два исторических помещения радиоузлов. В остальных кабинетах обновлённого павильона разместится администрация ВДНХ», — отмечается в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что в Можайском районе Москвы капитально отремонтируют дом 1965 года.