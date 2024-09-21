В МЧС предупредили москвичей о заморозках

В зоне заморозков в ближайшие дни окажется огромная территория от побережья Кольского полуострова до Подмосковья, предупредили в погодном центре «Фобос».

О заморозках до -4° ночью и утром в Москве с 22 по 24 сентября предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 22 по 24 сентября в ночные и утренние часы местами в Москве ожидаются заморозки от -2° до 0°, местами до -4°», — заметили в ведомстве.

Синоптики погодного центра уточнили, в свою очередь, что осень готовится громко заявить о себе. Они пояснили, что на северо-восток Русской равнины пробился циклон из акватории Баренцева моря.

На большей части Европейской России арктическое вторжение развивается на фон малооблачной антициклональной погоды, а в такой ситуации по ночам холодный воздух будет еще больше остывать, провоцируя заморозки, пояснили метеорологи.

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До Москвы арктическое вторжение доберется в воскресенье, 22 сентября, и сразу похолодает до +14°.

«Прогноз погоды по Москве на выходные: в субботу — лето, в воскресенье —осень», — отметил ведущий специалист центра Евгений Тишковец.

В ночь на понедельник, 23 сентября, ожидается пик похолодания: в столице около +1°, а по области температура местами опустится до −1…−3°. Затем благодаря солнечной погоде столбики термометров поползут вверх — во вторник после полудня до +20°, резюмировали метеорологи.