В основной капитал Москвы вложили более 2,6 трлн рублей за полгода

В основной капитал Москвы вложили более 2,6 трлн рублей в январе — июне 2024 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Об этом сообщает 360.ru.

«Инвестиции в основной капитал Москвы по итогам первого полугодия превысили 2,6 трлн рублей», — сказал Ликсутов.

Доля инвестиций в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство территорий составила около 23%. В городе предусмотрены специальные условия для индустриальных строительных проектов.

Ранее сообщалось, что Москва предоставила инвесторам около 220 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с начала 2024 года.