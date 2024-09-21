Дом по программе реновации строится рядом со станцией метро «Народное Ополчение»

Двухсекционный дом общей площадью 21,2 тыс. кв. м возводят по программе реновации недалеко от станции метро «Народное Ополчение». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в районе Хорошево-Мневники подобрано 11 стартовых площадок для строительства домов, пять возведенных на них зданий переданы под заселение, шесть находятся на стадии строительства, при этом половина расположена на месте сноса ранее расселенного жилья. Всего по программе реновации новоселье отпразднуют около 31 тыс. жителей района из 157 старых домов», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Отмечается, что ЖК появится в районе Хорошево-Мневники по адресу: ул. Демьяна Бедного, земельный участок №22а. Дом строят по индивидуальному проекту с применением монолитной технологии. Сейчас возводят наземные конструкции. В новостройке предусмотрено 246 квартир, четыре из них оборудуют для маломобильных жильцов – увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Фасад дома облицуют навесными панелями в двух цветах – терракотовом и бежевом. Такое колористическое решение позволит новостройке гармонично вписаться в облик улицы и района.

Уточняется, что готовая улучшенная отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудуют детские площадки с безопасным резиновым покрытием, спортивные зоны, а также места для отдыха.