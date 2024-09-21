Особняк купцов Марковых в Каретном Ряду отреставрировали

По архивным документам и чертежам специалисты восстановили интерьер особняка и вернули исторический облик его фасадам.

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Специалисты завершили реставрацию особняка купцов Марковых, расположенного по адресу: улица Каретный Ряд, дом 4, строение 4. Фасадам и интерьерам здания вернули исторический облик, а над входом снова появился фигурный «зонт». Помимо этого, удалось восстановить скульптуры двух грифонов, из-за которых особняк в народе прозвали домом с пегасами. Работы проходили в течение полутора лет.

Объект долгое время не использовался, был закрыт баннером и нуждался в комплексном восстановлении.

«За свою историю особняк купцов Марковых пережил несколько пожаров и масштабных перестроек, но по архивным чертежам и сохранившимся фрагментам декора специалисты смогли вернуть мезонин и лестницы на их первоначальное место, отреставрировали изразцовую печь, воссоздали паркетные полы и утерянное ограждение главного фасада. Парадную лестницу буквально собирали по шаблонам с сохранившихся известняковых ступеней, так же как архитектурный декор и тянутые карнизы. Фасады расчистили от поздних слоев штукатурки и краски, а еще вернули фигурный “зонт” над входом», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

История особняка

Особняк купцов Марковых находится в северной части исторической территории Земляного города. Примерно в XVII веке ее стали называть Тележным рядом, поскольку там селились изготовители телег и карет. Здесь же они занимались своим ремеслом и торговлей. С начала XIX века в документах стало фигурировать название «Каретный ряд». В 1784 году на этой территории одним из купцов была основана экипажная фабрика Марковых. Семейство владело участком вплоть до 1917-го. Во многом благодаря этому домовладение сохранило свои очертания с начала XIX века. Сам особняк даже пережил пожар 1812 года.

В 1901 году владелец участка купец А.Д. Марков поручает переделку фасадов своего особняка архитектору Акселю Флодину. Поверхность цокольного этажа и простенки верхнего были разделены глубоким рустом, окна второго этажа украсили тяжеловесные наличники и сандрики, поле треугольного фронтона заполнили лепниной, а по его углам установили знаменитые скульптурные грифоны-акротерии. В этот же период над входом со стороны улицы Каретный Ряд установили фигурный «зонт».

После обновления особняк стали использовать как доходный дом. В 1903–1920 годах здесь проживал великий русский режиссер и реформатор театра Константин Станиславский.

В 1920 году территорию бывшего экипажного заведения вместе с соседними участками передали под размещение автобазы № 1 Совнаркома. В 1928–1929-м был разработан и осуществлен проект перестройки бывшего особняка Марковых в клуб при автобазе. После этого внешний и внутренний облик здания существенно изменился.