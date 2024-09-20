В Москве зарегистрировали более 34 тысяч браков за лето

В Москве зарегистрировали более 34 тыс. браков в течение лета 2024 года, что является рекордным показателем с 2018 года, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Самым популярным месяцем у молодожёнов стал август, в течение которого было создано почти 13 семей.

Чаще всего браки оформляют во Дворце бракосочетания №1, Дворце бракосочетания №4 и Шипиловском дворце бракосочетания.

Также доступны необычные площадки, в числе которых особняк Спиридонова и оперный зал в музее-заповеднике «Царицыно».

Ранее сообщалось, что москвичи с декабря 2023 года более 220 тыс. раз воспользовались сервисом «Наша свадьба», с помощью которого можно выбрать площадку для торжественной регистрации брака в столице.