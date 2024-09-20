Московский зоопарк поставит памятник медведю Диксону

Московский зоопарк планирует установить памятник белому медведю Диксону. Здесь он жил и проходил реабилитацию после ранений, полученных в Красноярском крае.

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«Память о Диксоне жива в наших сердцах. Сейчас мы работаем над тем, чтобы установить памятник в его честь. Мы хотим, чтобы этот символ напоминал всем о важности сострадания и поддержки, которые мы можем дарить животным в сложные моменты», – написала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Ветеринары и зоологи окружили Диксона вниманием и заботой, благодаря чему он прожил еще год после прибытия в зоопарк в тяжелом состоянии, отметила Светлана Акулова.

Белого медведя обнаружили со множеством ранений в сентябре 2022 на острове Диксон и сразу же доставили в Москву для лечения. В результате повреждения позвоночника у него были парализованы задние лапы. Специально для него в зоопарке создали особый реабилитационный бассейн. Динамика состояния здоровья животного была положительной, однако у него развилась острая сердечно-легочная недостаточность, от которой он умер 20 сентября 2023 года.

Ранее в Московском зоопарке показали тренировки моржих Раисы и Роузи. У моржих персональный тренер. Его команды они готовы выполнять по три раза в день. Эти высокоинтеллектуальные животные требуют постоянного общения.