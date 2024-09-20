Из Москвы в Минск запустят еще одну «Ласточку»

Новая пара электропоездов «Ласточка» начнёт курсировать между Москвой и Минском с 1 ноября 2024 года.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Уточняется, что уехать из Москвы в Минск на электропоезде №719/720 можно будет по пятницам, субботам и воскресеньям, а вернуться в российскую столицу по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Кроме того, с 25 октября начнёт курсировать дополнительный пассажирский поезд №251/252 «Санкт-Петербург – Минск».

«Важно, что уже ведётся работа по определению этапов строительства высокоскоростной магистрали «Москва - Минск», - заключил Мезенцев.

Ранее в Центре биометрических технологий заявили, что в России пройдут испытания возможности посадки на поезд по биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».