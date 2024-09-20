Ярмарки выходного дня в Москве посетили 4,5 миллиона человек

Ярмарки выходного дня в Москве с начала года посетили уже 4,5 миллиона человек, приобретя более пяти тысяч тонн продуктов, в основном овощи и фрукты. Об этом сообщила мэрия столицы.

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По данным мэрии, особым спросом у москвичей, приезжающих на ярмарки выходного дня, пользуются сезонные фрукты и овощи, которые фермеры привозят из разных уголков страны. Так, летом было продано 150 тонн черешни и 145 тонн клубники. Причем клубнику горожане покупали в основном крымскую и воронежскую - из одного региона она была чуть слаще, из другого - более сочной.

Осенью фермеры начали продавать как тыквоцветные, картофель и кукурузу, так и соленья, приготовленные по семейным рецептам. Пока продаются также на прилавках ярмарок и летние овощи и фрукты: помидоры и огурцы, персики и сливы.

Также на ярмарках, которые работают с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00, можно купить мясомолочные продукты, рыбу, бакалею и мед с фермерских пасек. С началом осени спрос на рыбу и морепродукты традиционно вырос, и количество продавцов, предлагающих их, увеличили вдвое.

В мэрии напомнили, что качество продаваемых продуктов строго контролируется Комитетом ветеринарии Москвы, а с февраля для удобства горожан почти половина ярмарок перешла на круглогодичный формат. Сделать покупки можно в новых всесезонных павильонах, оснащенных холодильниками, системами отопления и вентиляции. Всего в настоящее время в Москве работает 56 ярмарочных площадок.

Напомним, что, помимо традиционных картошки, помидоров и яблок, жители Москвы могут приобрести на ярмарках выходного дня необычные фрукты и овощи - гибриды сливы и абрикоса и брокколи и китайской капусты, которые привозятся из разных уголков России.