На ВДНХ завершается летний сезон Центра национальных конных традиций

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ в Москве в рамках закрытия летнего сезона можно будет увидеть выступление всадников, принять участие в викторине, а также послушать музыкальные коллективы. Об этом сообщила сегодня столичная мэрия.

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Закрытие летнего сезона, который в этом году назывался «Аллюром сквозь века», пройдет 21 и 22 сентября. В эти дни всех желающих приглашают принять участие в игре «Погружение в национальные конные традиции», в ходе которой можно будет научиться основам джигитовки, а также больше узнать об обращении с шашкой и пикой.

«21 сентября в 14:40 и 16:20 выступит московский театр песни «Яр», а в 15:00 на выводном кругу можно посмотреть театрализованную выводку 13 лучших представителей национальных пород лошадей. 22 сентября в 16:10 состоится концерт дуэта Balalaikes», - отметили в мэрии.

Также на выводном кругу пройдет выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды. 21 сентября оно начнется в 17:00, 22 сентября - в 17:20. В 15:40 в эти же дни можно поучаствовать в викторине. Вход на мероприятия свободный.

Конный театр Кремлевской школы верховой езды 21 и 22 сентября проведет и финальные спектакли «Мира на двоих», которые посвящены многовековой дружбе человека и лошади.

Напомним, что павильоны № 41-43 на ВДНХ стали площадками для демонстрации разных пород лошадей в 1950-х годах. Сейчас комплекс вновь активно функционирует. В 2022 году открылись после реконструкции просторные конюшни и выводной круг.