Цифровая инсталляция «Мозаика мегаполиса» открылась в парке «Зарядье»

Масштабная цифровая инсталляция «Мозаика мегаполиса», состоящая из четырех работ диджитал-художников - резидентов VS Gallery, открылась в парке Зарядье. Каждое из произведений посвящено взаимодействию с окружающим миром и восприятию Москвы, отметила городская администрация.

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До 6 октября москвичи и гости столицы смогут оценить проекты «Киберфлора», «Латентные пространства», «Мурмурация» и «Пикселизация».

«Пикселизация», созданная участником международных и российских биеннале Кириллом Рейвом, посвящена переходам современного горожанина из реальности в виртуальное пространство. Юлия Низамутдинова — участница Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703», конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде и Чувашской биеннале современного искусства - посвятила свою «Киберфлору» будущему сосуществования человека и технологий.

«Латентные пространства» Рината Абдрахманова из Казахстана открывает новые горизонты виртуального туризма. Здесь Москва предстает перед зрителями как мегаполис, в котором исторические здания и современные небоскребы существуют вместе в цифровом измерении.

А проект «Мурмурация» диджитал-художника Данила Карамушкина позволяет через игру цвета и движения задуматься о бесконечном цикле жизни и том, как цифровые инновации могут улучшить человека.

Выставка «Мозаика мегаполиса» работает круглосуточно. Она продлится с 10:00 20 сентября до 21:00 6 октября.

Ранее в «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» прошел фестиваль «Город света». Гости события могли увидеть около 20 световых инсталляций из разных городов России, а также медиаискусство из Перу и арт-объекты китайского художника.