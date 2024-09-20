Москвичам посоветовали быть осторожными из-за грядущих заморозков

С воскресенья, 22 сентября, по вторник, 24 сентября, ночью в Москве ожидаются заморозки. Об этом предупредила МЧС в своем Telegram-канале.

Температура понизится до отметок от минус двух до ноля градусов, местами ожидается минус четыре градуса. Жителям столицы рекомендовали снизить скорость движения, управляя транспортом в неблагоприятных погодных условиях, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что заморозки придут на территорию Центрального федерального округа в ночь на 23 сентября. Скорее всего, отрицательные температуры затронут только восточную часть округа — Московскую область, восток Тульской области, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области, уточнил синоптик.